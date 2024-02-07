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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
698Мошаны, д. мон.при безымянной долине.521597267249
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
520. Мишаны, деревня царан, при ручье, дворов 141, жителей 721, лавка
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
МошанаMoşana