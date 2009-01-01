деревня Чурилово, деревня Чурилово, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Чурилово

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Сушковская волость
130. Чурилова, деревня бывшая владельческая, при р 3. Двине, дворов 22, жителей 308, церковь православная, приписн.

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Чурилово, б. кор. (Щуки), р. Зап. Двина, жит. 5 (1 м. 4 ж.), дес. 1, у. гор. 50 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Георгиевск 4 в.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Сушковская волость
95ЧуриловоимениеЗападная Двина, рекаЧуриловского православного и Росицкого римско-католическогоБалиновскому сельскому обществу62

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Бигосовский сельсовет
д Чурилово30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Бигосовский сельсовет
д. Чурилово35
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