деревня Казаровщина, деревня Казаровщина, Кревская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Казаровщина

Кревская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Кревская волость
Козаровщина, з. (Ластовского), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 263, у. гор. 32 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Сморгонь 20 в.
Козаровщина, д., жит. 27 (10 м. 17 ж.), дес. 20, у. гор. 32 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Сморгонь 20 в.
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