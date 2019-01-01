село Большие Шемердяны, село Большие Шемердяны, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Большие Шемердяны

Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Чувашии
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3464Шемердяново (Троицкое), с. каз. (2)при рч. Мочкоушке и руч. Кари-сирма.1233100270242Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Ядринский уезд, Балдаевская волость
1638. Шемердяново (Троицкое), село бывшее государственное, при речке Мочкоушке, дворов 102, жителей 472, церковь православная, школа

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Балдаевская волость
с. Шемердяново, Балдаевскойчуваши644

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Ядринский район
141033Большие Шемердянысело55°51'с.ш.46°20'в.д.N-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский муниципальный район, Большешемердянское сельское поселение
97653420116с Большие Шемердянысело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close