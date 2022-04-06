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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1428Веденянино (Никольское), с. вл.при р. Вороне.3230146505511Церковь православная 1. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Никольское, Веденяпино тож5Кн. Анд. Мих. Голицын. Графиня Алекс. Мих. Мюнстер. Княжны Леонила и Елен. Мих. Голицыны. Княг. Марья Аркад. Голицына48314131
С. Никольское, Веденяпино тож5Кн. Анд. Мих. Голицын. Графиня Алекс. Мих. Мюнстер. Княжны Леонила и Елен. Мих. Голицыны. Княг. Марья Аркад. Голицына48314131
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
806. Веденяпино, село бывшее владельческое, при реке Вороне, дворов 164, жителей 1028, церковь православная, базар по воскресеньям
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47146Веденяпиносело53°17'43°32'N-38-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654402106с Веденяпиносело