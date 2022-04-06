село Веденяпино, село Веденяпино, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Веденяпино

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1428Веденянино (Никольское), с. вл.при р. Вороне.3230146505511Церковь православная 1. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Никольское, Веденяпино тож5Кн. Анд. Мих. Голицын. Графиня Алекс. Мих. Мюнстер. Княжны Леонила и Елен. Мих. Голицыны. Княг. Марья Аркад. Голицына48314131
С. Никольское, Веденяпино тож5Кн. Анд. Мих. Голицын. Графиня Алекс. Мих. Мюнстер. Княжны Леонила и Елен. Мих. Голицыны. Княг. Марья Аркад. Голицына48314131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Титовская волость
806. Веденяпино, село бывшее владельческое, при реке Вороне, дворов 164, жителей 1028, церковь православная, базар по воскресеньям

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47146Веденяпиносело53°17'43°32'N-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Белынский сельсовет
56654402106с Веденяпиносело
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