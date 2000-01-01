посёлок Кярла, посёлок Кярла, Saaremaa vald, Saare maakond (на 2022) — Familio

Кярла

Saaremaa vald, Saare maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Керсельская волость
имение Кергельсгоф

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Кингисеппский район, Кярлаский сельсовет
село Йыэ4245729

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Saare maakond, Saaremaa vald
Kärla alevikalevik
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