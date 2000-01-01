застенок Стродишки, Розентовская волость, Режицкий уезд (на 1906) — Familio

Стродишки

Розентовская волость, Режицкий уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Режицкий уезд, Розентовская волость
11СтродишкизастенокПушанка, озероРозентовского, римско-католическогоМ. и Ф. Богомольцам, двор. , кат.1

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