деревня Климово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Климово

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Климова Страдной волости Великоустюгского уезда Степана, Якова и Ивана Сосновых о неправильном взыскании с них недоимки. 1891–1892 гг. // Гос Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Климовой Страдной волости Великоустюгского уезда Степана и Якова Максимовых, Ивана и Василия Сосновых о восстановлении владения землей, наруш Показать все
Дело о разрешении рассрочки платежа недоимки земского сбора крестьянам д. Климово Страдной волости В-Устюгского уезда. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Климово Страдной волости В.-Устюгского уезда Н. Тельтевскому сплава купленных у крестьян Страдной волости шпал в г. Архангельск. 1907–190 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10621Климово, д. каз.при р. Сухоне.27½27½165469

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Страдная волость
1802. Климова, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 15, жителей 132, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Страдная волость
3737КлимовоЛуженгское.Николаевский-Луженскийбывшие государственные2520267078

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
275511Климоводеревня60°41'с.ш.45°56'в.д.P-38-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Самотовинское сельское поселение
19614456136д Климоводеревня

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