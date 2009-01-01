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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Оболонь 1-й, х. (Пржездецких), жит. 6 (3 м. Зж.), дес. 20, у. гор. 83 в., вол. пр. 36 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Поставы 34 в.
Оболонь 2-й или Мельница, (Пржездецких), р. Дисенка, жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 7, раз. см. пред.
Оболонь, (кирп. зав.), (Пржездецких), р. Дисенка, жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 10, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Оболонь3
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Оболонь3