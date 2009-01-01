Населенное место

Оболонь 1-й, х. (Пржездецких), жит. 6 (3 м. Зж.), дес. 20, у. гор. 83 в., вол. пр. 36 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Поставы 34 в.

Оболонь 2-й или Мельница, (Пржездецких), р. Дисенка, жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 7, раз. см. пред.