деревня Большие Язвищи, Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Большие Язвищи

Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Губинская волость
806. Язвищи, деревня бывшая владельческая, при реке Робье, дворов 25, жителей 162, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Губинская волость
2Большие Язвищи (с.)4-го стана, 7-го зем. уч.Язвищского39381421282707010+земледелиелесные заработкиручей Робьн.Церковь, часовня, школа, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, кузн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Поддорский район
59274Большие Язвищидеревня57°24'00"31°31'00"O-36-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Селеевское сельское поселение
49634422126д Большие Язвищидеревня

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