деревня Ставбуры-Горные, деревня Ставбуры-Горные, Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Ставбуры-Горные

Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Ставбуры-Горные, д., жит. 44 (20 м. 24 ж.), дес. 69, у. гор. 48 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Гудогай 19 в.
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