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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Переписка о распространении кр. Владимирской губ. Судогодского уезда, Бережковской вол., села Ново-Николаевского Михаилом Николаевым Игнатьевым в трактире Курова, противо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4559Никола-Новый (Новониколаевское), с. каз.при р. Судогде и колодцах.6662217Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1323. Новоникольское, село бывшее государственное, при реке Судогде, дворов 7, жителей 82, церковь православная, школа, торжок разь в год.
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5579Ново-Николаевское село64124263