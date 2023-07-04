село Никола-Новый, село Никола-Новый, Бережковская волость, Судогодский уезд (на 1905) — Familio

Никола-Новый

Бережковская волость, Судогодский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Владимирской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Переписка о распространении кр. Владимирской губ. Судогодского уезда, Бережковской вол., села Ново-Николаевского Михаилом Николаевым Игнатьевым в трактире Курова, противо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4559Никола-Новый (Новониколаевское), с. каз.при р. Судогде и колодцах.6662217Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Бережковская волость
1323. Новоникольское, село бывшее государственное, при реке Судогде, дворов 7, жителей 82, церковь православная, школа, торжок разь в год.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Бережковская волость
5579Ново-Николаевское село64124263
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close