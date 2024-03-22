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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Луг Ремедской волости Гдовского уезда К. Петерсон на земского начальника. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По спору о земле между крестьянами д. Луг Ремедской волости Гдовского уезда Миксонами. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
О разделе надельной земли селения Луг Ремедской волости на хутора. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880. Опись 27. Д Показать все
О разверстании надельной земли на хутора и отруба Общества крестьян деревни Луг Ремедской волости. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1445Луг Чухны, д. каз.при колодце.6065238790Лютеранская молельня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
146. Лог Чухны, деревня бывшая государственная, дворов 34, жителей 222, школа, ветряная мельница
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Луг д.644 стан46136 участок13почтово-телеграфное отделение Полна.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60937Лугдеревня58°15'с.ш.27°37'в.д.O-35-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58608432191д Лугдеревня