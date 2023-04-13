село Артемовка, село Артемовка, Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Артемовка

Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
126Артемовка, с. каз.при рч. Мерефе.263151559593Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Мерефянская волость
46. Артемовка, слобода бывшая государственная, при речке Мерефе, дворов 156, жителей 911, церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка — 15 мар. — 8 июля, 6 сент. и 21 н Показать все
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