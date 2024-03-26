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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4525Макаровская, д. вл.при р. Кубене.8868102216
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Григоровская, Макаровская и 5 дер.9Дм. Влад. Волоцкий219—74
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
918. Макаровская, деревня бывшая владельческая, дворов 12, жителей 72, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2118МакаровскоеМакаровск.НикольскийВолоцкого9015173856
22—МакаровскоеГригоровск.НикольскийКазначеева901582721
23—МакаровскоеГригоровск.НикольскийВолоцкого9015103037
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Макаровская (шк. I ст.) 6227деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.Зимнее: 135 км. Летнее: —.4747
Русино-Макаровский 6232погостЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.Зимнее: 135 км. Летнее: —.22
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34612Макаровскаядеревня60°08'с.ш.40°56'в.д.P-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418358д Макаровскаядеревня