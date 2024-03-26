деревня Макаровская, деревня Макаровская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Макаровская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4525Макаровская, д. вл.при р. Кубене.8868102216

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Григоровская, Макаровская и 5 дер.9Дм. Влад. Волоцкий21974

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Устьрецкая волость
918. Макаровская, деревня бывшая владельческая, дворов 12, жителей 72, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Устьрецкая волость
2118МакаровскоеМакаровск.НикольскийВолоцкого9015173856
22МакаровскоеГригоровск.НикольскийКазначеева901582721
23МакаровскоеГригоровск.НикольскийВолоцкого9015103037

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Любовицкий сельсовет
Макаровская (шк. I ст.) 6227деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.Зимнее: 135 км. Летнее: —.4747
Русино-Макаровский 6232погостЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.Зимнее: 135 км. Летнее: —.22

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
34612Макаровскаядеревня60°08'с.ш.40°56'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418358д Макаровскаядеревня
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