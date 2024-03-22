село Краснофлотское, село Краснофлотское, Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Краснофлотское

Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1799Кайнаш, д. вл. немц. колонист.при рч. Булганаке.4836153015Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Цюрихтальская волость
541. Кайнаш, колония немцев, дворов 20, жителей 126, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Советский район
799757Краснофлотскоесело45°19,0' с.ш.34°57,0' в.д.L-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Советский муниципальный район, Краснофлотское сельское поселение
35652439101с Краснофлотскоесело
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