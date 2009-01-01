деревня Конюхи, деревня Конюхи, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Конюхи

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Жирмунская волость
Конюхи, д., жит. 216 (108 м. 108 ж.), дес. 159,06, у. гор. 27 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Бастуны 7 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Погородненский сельсовет
д Конюхи53

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Погородненский сельсовет
д. Конюхи36
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