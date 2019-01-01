село Строево, село Строево, Варгашинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Строево

Варгашинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1574Саламатовский Участок (Строевский), д. каз.при оз. Строевском.5140108293294

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Саломатовская волость
Саломатовская (Строева) д., при оз. Строеве, на прос. дор.5554884779

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Варгашинский район
98303Строевосело55°10'00"65°54'00"N-41-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Варгашинский муниципальный район, Сельское поселение Строевский сельсовет
37606460101с Строевосело
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