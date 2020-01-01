Буйвиджяй 1
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Буйвиды, с., спл. р. Вилия и ручей б. названия, жит. 172 (86 м. 86 ж.), дес. 247,02, у. гор. 35 в., вол. пр. 10½ в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Безданы 16 в.
Буйвидскаго р. к. костела, причтовый уч. спл. р. Вилия и ручей, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 30, раз. см. предыдущее.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Buivydžių I k.