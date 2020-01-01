Населенное место

Буйвиды, с., спл. р. Вилия и ручей б. названия, жит. 172 (86 м. 86 ж.), дес. 247,02, у. гор. 35 в., вол. пр. 10½ в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Безданы 16 в.