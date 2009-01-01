Населенное место

Укля, им. (Шишковского), оз. Укля, жит. 23 (13 м. 10 ж.), дес. 166, у. гор. 65 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бальбиново 38 в.

Укля, им. (Дьяково), р. Укля, жит. 19 (9 м. 10 ж.), дес. 261½, у. гор. 75 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бальбиново 39 в.

Укля, ф. (Святополк-Мирского), р. Укля, жит. 19 (9 м. 10 ж.), дес. 65, у. гор. 78 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бальбиново 38 в.