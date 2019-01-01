село Грязновское, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Грязновское

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2854Грязновское, сел.при рч. Грязнухе.6031130398421Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 3. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Грязновская волость
736. Грязновское, село бывшее государственное, при речке Грязнушке, дворов 124, жителей 992, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Грязновская волость
село Грязновское177213846612333045303260779

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Грязновская волость
1) с. Грязновское на р. Грязнухе, две прав. церк., зем. шк., народная библиотека, кварт. зем. нач., вол. правл., земская станция, фельдш. и ветеринарн. п.п., еженедельный Показать все Грязновское общество231570567Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские60

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Богдановичский район, Грязновский сельсовет
2. Грязновское, с. 3106077281335русские1324зыряне11Грязновскойр. Грязнушка23ст. Грязновская21923232тракт. кооп., к. л-ва

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
37988Грязновскоесело56°47'с.ш.61°43'в.д.O-41-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000246с Грязновскоесело

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