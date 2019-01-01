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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2854Грязновское, сел.при рч. Грязнухе.6031130398421Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 3. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
736. Грязновское, село бывшее государственное, при речке Грязнушке, дворов 124, жителей 992, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Грязновское177213846612333045303260779
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Грязновское на р. Грязнухе, две прав. церк., зем. шк., народная библиотека, кварт. зем. нач., вол. правл., земская станция, фельдш. и ветеринарн. п.п., еженедельный Показать все Грязновское общество231570567Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские60—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Грязновское, с. 3106077281335русские1324зыряне11Грязновскойр. Грязнушка23ст. Грязновская21923232тракт. кооп., к. л-ва
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37988Грязновскоесело56°47'с.ш.61°43'в.д.O-41-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000246с Грязновскоесело