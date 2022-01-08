- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Задубье62Иос. Фел. Янушевич951828
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
400. Забудья, деревня бывшая владельческая, при речке Добрыче, дворов 77, жителей 551, ветряная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
14Дер. Задубьепроселочнойр. ДобричеЗадубскому с. о. 138411465Хизовского прав. 8039
58Фол. Задубьепроселочнойколодценад. сов. М. А. Громыко, пр. 233Хизовского пр. 8840
60Фол. Задубьепроселочнойоз. Добручдв. А. А. Потаповичу, кат. 247Журавичск. пр. 9040
61Фол. Задубьепроселочнойколодцедв. Громыко, пр. 449Хизовского пр. 8840
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Задубье251
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Задубье114