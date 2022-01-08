деревня Задубье, Кормянский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Задубье

Кормянский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Задубье62Иос. Фел. Янушевич951828

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Довская волость
400. Забудья, деревня бывшая владельческая, при речке Добрыче, дворов 77, жителей 551, ветряная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Довская волость
14Дер. Задубьепроселочнойр. ДобричеЗадубскому с. о. 138411465Хизовского прав. 8039
58Фол. Задубьепроселочнойколодценад. сов. М. А. Громыко, пр. 233Хизовского пр. 8840
60Фол. Задубьепроселочнойоз. Добручдв. А. А. Потаповичу, кат. 247Журавичск. пр. 9040
61Фол. Задубьепроселочнойколодцедв. Громыко, пр. 449Хизовского пр. 8840

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Кормянский район, Староградский сельсовет
д Задубье251

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Кормянский район, Староградский сельсовет
д. Задубье114

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