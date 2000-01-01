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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Рукинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
530. Рукинское, село бывшее государственное, дворов 10, жителей 70, церковь православная, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
72Рукинский Воскресенский погост (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля3498173412+церковная служба——колодезьЦерковь, часовня, хлебо-запасный магазин, 2 лавки, маслодел., торжок: в день святой Троицы и 20 июля, смежен с селом Рукинским.
73Рукинское (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Рукинского12164240823412см.земледелиеотхожий промысел—колодезьЦ.-пр. школа, смежно с погостом Рукинским.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36357Рукиносело59°52'с.ш.38°58'в.д.O-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628452396с Рукиносело