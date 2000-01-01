село Рукино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Рукино

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Рукинской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Волокославинская волость
530. Рукинское, село бывшее государственное, дворов 10, жителей 70, церковь православная, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Волокославинская волость
72Рукинский Воскресенский погост (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля3498173412+церковная службаколодезьЦерковь, часовня, хлебо-запасный магазин, 2 лавки, маслодел., торжок: в день святой Троицы и 20 июля, смежен с селом Рукинским.
73Рукинское (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Рукинского12164240823412см.земледелиеотхожий промыселколодезьЦ.-пр. школа, смежно с погостом Рукинским.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
36357Рукиносело59°52'с.ш.38°58'в.д.O-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Николоторжское сельское поселение
19628452396с Рукиносело

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