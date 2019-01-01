хутор Дзелзцельмали, Saldus pagasts, Saldus novads (на 2019) — Familio

Дзелзцельмали

Saldus pagasts, Saldus novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Гольдингенский уезд, Волость Кумберн
Кумберн27522658464356417773сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Saldus novads, Saldus pagasts
Dzelzceļmaļiagrāk Saldus rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=20474

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