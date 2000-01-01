село Долинское — Familio

Долинское

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
437Нейгофнунгсталь, колон. нем. пиэтистов, вед. попечит. комит.при рч. Чокраке.402547199218Молитвенный дом пиэтистов. Сельская школа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Нейгофнунгская волость
151. Нейгофнунгстал, колония немцев, при речке Чокрак, дворов 41, жителей 581, молитвенный дом, школа, кирпичный завод, череп. з., 3 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Нейгофнунгская волость
колония Нейгофнунгсталь18197024230162516393264

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8806Долинськеселоцентр сільської радир-н Бердянськийсільрада Долинська

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