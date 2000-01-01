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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
437Нейгофнунгсталь, колон. нем. пиэтистов, вед. попечит. комит.при рч. Чокраке.402547199218Молитвенный дом пиэтистов. Сельская школа.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
151. Нейгофнунгстал, колония немцев, при речке Чокрак, дворов 41, жителей 581, молитвенный дом, школа, кирпичный завод, череп. з., 3 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Нейгофнунгсталь18197024230162516393264—
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8806Долинськеселоцентр сільської радир-н Бердянськийсільрада Долинська