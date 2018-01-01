село Репная Вершина, Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Репная Вершина

Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
816Репная Вершина (Поганка), с. вл.при вершине рч. Репной.183994429448Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Падовская волость
337. Репная Вершина (Поганка), село бывшее владельческое, дворов 182, жителей 1163, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балашовский район
44316Репная Вершинасело51°42'с.ш.43°10'в.д.M-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балашовский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
63608448121с Репная Вершинасело

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