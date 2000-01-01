село Высокая, Волости, Амурская область (на 1893) — Familio

Высокая

Волости, Амурская область (на 1893)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Амурской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Томская волость
130Высокая сел.Всех дворов: 60. 365Лошадей: 238. Рогатого скота: 303.

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