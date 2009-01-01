деревня Вязовка, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Вязовка

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Качеричская волость
Вязовка, деревня3415411773210
Бобруйский уезд, Бацевичская волость
Вязовка, имение11141555518

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Скриплицкий сельсовет
д Вязовка18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Скриплицкий сельсовет
д. Вязовка19

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