рабочий посёлок Советское, Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Советское

Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1810Тонкошуровка (Мариенталь-Дубовой), кол. нем.при р. Большом Карамане.1505036918571806Церковь католическая 1. Каплица. Училище. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тонкошуровская волость
1173. Тонкошуровка (Мариенталь, Дубовое), село бывшее колонистов, при реке Ка рамане, дворов 486, жителей 4129, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тонко-Шуровская волость
колония Тонкошуровка26516956182070102111007020281

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Тонкошуровская волость
Кол. Тонкошуровка. Б. кол. Немцы. Катол.5839Р. Б. Караман350 5015288432963367

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Советский район
44358Советскоераб.посёлок51°27'с.ш.46°44'в.д.M-38-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Советский муниципальный район, Советское городское поселение
63644158051рп Советскоерабочий поселок

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