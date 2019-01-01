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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1810Тонкошуровка (Мариенталь-Дубовой), кол. нем.при р. Большом Карамане.1505036918571806Церковь католическая 1. Каплица. Училище. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1173. Тонкошуровка (Мариенталь, Дубовое), село бывшее колонистов, при реке Ка рамане, дворов 486, жителей 4129, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Тонкошуровка26516956182070102111007020281—
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Кол. Тонкошуровка. Б. кол. Немцы. Катол.5839Р. Б. Караман350 50152—88432963367
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44358Советскоераб.посёлок51°27'с.ш.46°44'в.д.M-38-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63644158051рп Советскоерабочий поселок