деревня Борки, Модолицкая волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Борки

Модолицкая волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Борки, Модолицкой волости, Лужского уезда, И. Артемьевым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О формальном отмежевании крестьянских наделов с. Борки, Модолицкой волости, Лужского уезда. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
О разделе на хуторские и отрубные участки надельной земли крестьян дер. Борки Модолицкой волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков и отграничения надела. 1911– Показать все
Об отводе крестьянину Ипполитову отрубного участка из надельной земли общества крестьян д. Борки Модолицкой волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственн Показать все
Приемные приговоры крестьян и постановления земских участковых начальников о разверстании земель крестьян на отруба и хутора дер. Борки Модолицкой вол. 1911 г. // Централ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2160Борки, д. вл.при ключе.422183436

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Модолицкая волость
Борки д.313 стан3185 участок10станция Плюсса, Северо-Западной железной дороги

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