- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Борки, Модолицкой волости, Лужского уезда, И. Артемьевым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О формальном отмежевании крестьянских наделов с. Борки, Модолицкой волости, Лужского уезда. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
О разделе на хуторские и отрубные участки надельной земли крестьян дер. Борки Модолицкой волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков и отграничения надела. 1911– Показать все
Об отводе крестьянину Ипполитову отрубного участка из надельной земли общества крестьян д. Борки Модолицкой волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственн Показать все
Приемные приговоры крестьян и постановления земских участковых начальников о разверстании земель крестьян на отруба и хутора дер. Борки Модолицкой вол. 1911 г. // Централ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2160Борки, д. вл.при ключе.422183436
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Борки д.313 стан3185 участок10станция Плюсса, Северо-Западной железной дороги