село Имантау, село Имантау, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Имантау

Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Арык-Балыкский станичный юрт
95Имантавский посел.Всех дворов: 300. 2648Лошадей: 541. Рогатого скота: 588. Овец: 545. Коз: 70. Свиней: 80.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Имантауский сельский округ
село ИмантауИмантау а.593243100
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