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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1146Свято-Троицкое (Троицкое, Волхонское), мест. вл.при рч. Тилигуле.2520192465464Церковь православная 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Святотроицкое, местечко бывшее владельческое, при речке Телыгу, дворов 250, жителей 1199, в пр. (уездный город в 25 верстах), церковь православная, еврейский молитве Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Свято-Троицкое
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Свято-Троицкое (Волохонск.) (сельское общество)622131916883007
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17283Троїцькеселоцентр сільської радир-н Любашівськийсільрада Троїцька