деревня Кишкино, деревня Кишкино, Выхинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Кишкино

Выхинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Царицынская волость
158. Кишкино, деревня бывшая государственная, дворов 78, жителей 517, 2 лавки, 2 ткац. ф.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Выхинская волость
Деревня Кишкино1710Московско-Курская железная дорога, станция Люблино. 7105
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