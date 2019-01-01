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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по рапорту грязовецкого исправника об учинении хулиганства и ранении крестьянина А. Соколова во время местного праздника в д. Куксимово Панфиловской волости. 1908–19 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Комельской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2938Куксимово, д. вл.при рч. Ржавце.2530154860
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
54аКуксимовоКуксимовскоебывшие помещичьи215157
54бКуксимовоПанфиловск.бывшие помещичьи258
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Куксимово (шк. I ст.) 868деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.3636
Куксимцево 869селоЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.22
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34373Куксимоводеревня59°03'с.ш.39°54'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624428296д Куксимоводеревня