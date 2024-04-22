село Великие Цепцевичи, село Великие Цепцевичи, Рівненська область (на 2018) — Familio

Великие Цепцевичи

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Городецкая волость
1071. Большие Цепцевичи, село бывшее владельческое, дворов 83, жителей 750, церковь православная, питейный дом вод. млнц.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19690Великі Цепцевичіселоцентр сільської радир-н Володимирецькийсільрада Великоцепцевицька
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