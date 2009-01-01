Населенное место

Скорби, д., жит. 173 (85 м. 88 ж.), дес. 189, у. гор. 45 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Марцинканцы 32 в.

Скорби-Новые, д., жит. 37 (21 м. 16 ж.), дес. 52, раз. см. предыдущ.