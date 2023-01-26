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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2471Екатерининское (Кузминка), д. вл.при пруде.391437214213
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
896. Кузминка (Екатеринская), деревня бывшая владельческая, при речке М. Хупте, дворов 85, жителей 540
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Кузьминка (Екатеринское тож) дер.4373на тр. ряжск-Данковъ89384349733—33—Ивановское
Ус. гражд. Брилинг при д. Кузьминке4392—8210—34—Ивановское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
850Кузьминкадеревня53°35'с.ш.39°53'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630420171д Кузьминкадеревня