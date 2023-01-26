деревня Кузьминка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кузьминка

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2471Екатерининское (Кузминка), д. вл.при пруде.391437214213

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ивановская волость
896. Кузминка (Екатеринская), деревня бывшая владельческая, при речке М. Хупте, дворов 85, жителей 540

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ивановская волость
Кузьминка (Екатеринское тож) дер.4373на тр. ряжск-Данковъ8938434973333Ивановское
Ус. гражд. Брилинг при д. Кузьминке4392821034Ивановское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
850Кузьминкадеревня53°35'с.ш.39°53'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Журавинское сельское поселение
61630420171д Кузьминкадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.