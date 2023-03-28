город Горохов, Волинська область (на 2018) — Familio

Горохов

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
База служилых людей 17-18 веков (база Шатохина Александра) Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Гороховская волость
195. Горохов, местечко бывшее владельческое, дворов 248, жителей 1341, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, костел, католическая часовн Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2717Горохівмістоцентр міської ради, місто районного підпорядкування, центр районур-н Горохівськийміська рада Горохівська

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