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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина с. Галичья Среднинской вол. Новосильского у. Григория Михайлова Симонова на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 1 Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Галичья Среднинской вол. Новосильского у. Ильи Митрофанова Симонова на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 25 Показать все
Укрепительные постановления Новосильского уездного съезда на право собственности владения землей и выписки из крепостных книг Тульского нотариального архива о купле-прода Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3185Галичье, с. каз.при пруде.232467289293Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
873. Галичье, село бывшее государственное, дворов 87, жителей 793, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63066Галичьесело52°50'с.ш.37°16'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608404106с Галичьесело