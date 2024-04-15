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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
106Заст. Горновопроселкеоз. Горновокр. собств., прав. 5127Ходчанского пр. 13320
120Заст. Горново 1-епроселкеоз. Горновомещ. А. и Ф. Сикорским, кат. 246Сенненск. р.-к. 13320
121Заст. Горново 2-епроселкеоз. Горновом. Ф. Подхико, пр121Ходчанского пр. 13320
122Заст. Горново 3-е проселкеоз. Горновомещ. И. П. Маевскому, кат. 141Сенненск. р.-к. 13420
133Заст. Горновопроселкеоз. Горноводв. М. Е. Дроздовскому, кат. 144Сенненск. р.-к. 13320
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Горново5
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Горново13