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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина о. Сахалина А. Белозерова в дер. Дуброву Вепревской волости. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 8487.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Малышевской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1239Дуброва, д. вл.при р. Вологде.404661819
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2725ДубровоВеликовское.Николаевский-Ламанскийсвободные хлебопашцы353,5111420
28—ДубровоВеликовское.Троицко-Малышевскийбывшие помещичьи——141
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дуброво 3508деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 23,5 км. Летнее: —.Зимнее: 44 км. Летнее: —.1010
Дуброво 3509хуторЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 23,5 км. Летнее: —.Зимнее: 44 км. Летнее: —.11
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245025Дуброводеревня59°22'с.ш.39°17'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440283д Дуброводеревня