деревня Дуброво, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дуброво

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина о. Сахалина А. Белозерова в дер. Дуброву Вепревской волости. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 8487.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Малышевской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1239Дуброва, д. вл.при р. Вологде.404661819

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Вепревская волость
2725ДубровоВеликовское.Николаевский-Ламанскийсвободные хлебопашцы353,5111420
28ДубровоВеликовское.Троицко-Малышевскийбывшие помещичьи141

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Порозовский сельсовет
Дуброво 3508деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 23,5 км. Летнее: —.Зимнее: 44 км. Летнее: —.1010
Дуброво 3509хуторЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 23,5 км. Летнее: —.Зимнее: 44 км. Летнее: —.11

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245025Дуброводеревня59°22'с.ш.39°17'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440283д Дуброводеревня

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