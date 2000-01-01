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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О завладении обществом крестьян д. Лужницы Осьминской волости Гдовского уезда Петербургской губернии правом рыбной ловли в речке Луженке. 1892 г. // Центральный государст Показать все
О продаже обществу крестьян д. Лужницы Осьминской волости Гдовского уезда оброчной статьи Осьминского имения. 1897–1900 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О перечислении крестьянина д. Лужница Осьминской волости Гдовского уезда А. Яковлева в с. Анненское. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
Уставная грамота, выданная е. и. в. императрицы Марии Александровны крестьянам селения Лужницы Осьминской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1061Лужница, д. удел.при р. Луженке.855982848
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужницы д. 865 стан11112 участок–почтовое отделение Осьмино.