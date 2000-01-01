деревня Лужницы, Осьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Лужницы

Осьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О завладении обществом крестьян д. Лужницы Осьминской волости Гдовского уезда Петербургской губернии правом рыбной ловли в речке Луженке. 1892 г. // Центральный государст Показать все
О продаже обществу крестьян д. Лужницы Осьминской волости Гдовского уезда оброчной статьи Осьминского имения. 1897–1900 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О перечислении крестьянина д. Лужница Осьминской волости Гдовского уезда А. Яковлева в с. Анненское. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
Уставная грамота, выданная е. и. в. императрицы Марии Александровны крестьянам селения Лужницы Осьминской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1061Лужница, д. удел.при р. Луженке.855982848

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Осьминская волость
Лужницы д. 865 стан11112 участокпочтовое отделение Осьмино.

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