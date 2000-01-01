село Новосёловка Первая — Familio

Новосёловка Первая

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
1036Новоселовка (Очеретяна), д. вл.при рч. Очеретяной.6723100378363

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Новоселовская волость
258. Новоселовка, село бывшее владельческое, при балке Очерстоватой и р. Волчьей, дворов 148, жителей 789, волостное правление (уездный город в 60 верстах), школа. В 1 ве Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6411Новоселівка Першаселоцентр сільської радир-н Ясинуватськийсільрада Новоселівська Перша

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