деревня Урусовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Урусовская

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу германских подданных О. Песеля и К. Краака за самовольную отлучку из деревни Урусовской Кулойско-Покровской волости Вельского уезда. 1916 г. Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Коханского за самовольную отлучку из деревни Урусовской Кулойско-Покровской волости Вельского уезда. 1916 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2623Урусовская, д. удел.при р. Кулое.60½63½72331

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
356. Урусовское (Костылино), село бывшее удельное, при речках Кулое и Мурдове, дворов 8, жителей 56, волостное правление (уездный город 60½ в.), церковь православная, зем Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
село Урусовское352191546793135133650716313

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
7070Урусовская (Костылиха)Ниж.-Кул.-П.Кулойско-Покровскийбывшие удельные5859154051

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
Урусовская481116деревняРусские22464995

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
36088Урусовскаядеревня60°43'с.ш.42°36'в.д.P-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Нижнекулойское сельское поселение
19616428101д Урусовскаядеревня

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