деревня Шамово, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Шамово

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Шамовская волость
311. Шамово, местечко бывшее владельческое, при реке Руфе, дворов 36, жителей 252, волостное правление, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, больница, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Мстиславский уезд, Шамовская волость
местечко Шамово71312376631191347333536826146

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Шамовская волость
1Мест. Шамово, в нем Шамовское вол. прав. почтов. тр. ручье Леяндедв. А. А. Окинчиц, С. О. Карнеевичу, кр. и А. Дудиковым и еврею землед. Б. Симкину: 1 кат., 3 прав. и 1 еврей108364291Шамовск. пр. и Мстиславск. кат. 8533
2Дер. Слобода (Шамово тоже)почтов. тр. ручье ЛеяндеШамовскому с. о. 53159148Шамовского пр. 8533

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Раздельский сельсовет
д Шамово91

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д. Шамово62

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