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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
311. Шамово, местечко бывшее владельческое, при реке Руфе, дворов 36, жителей 252, волостное правление, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, больница, школ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Шамово71312376631191347333536826146
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Шамово, в нем Шамовское вол. прав. почтов. тр. ручье Леяндедв. А. А. Окинчиц, С. О. Карнеевичу, кр. и А. Дудиковым и еврею землед. Б. Симкину: 1 кат., 3 прав. и 1 еврей108364291Шамовск. пр. и Мстиславск. кат. 8533
2Дер. Слобода (Шамово тоже)почтов. тр. ручье ЛеяндеШамовскому с. о. 53159148Шамовского пр. 8533
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шамово91
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шамово62