№№ по порядку Населённые места При какой дороге При какой воде Кому принадлежит земля Дворов Мужчин Женщин Приход Верст до Могилева Верст до уездного города

1 Мест. Шамово, в нем Шамовское вол. прав. почтов. тр. ручье Леянде дв. А. А. Окинчиц, С. О. Карнеевичу, кр. и А. Дудиковым и еврею землед. Б. Симкину: 1 кат., 3 прав. и 1 еврей 108 364 291 Шамовск. пр. и Мстиславск. кат. 85 33