погост Георгиевский в Ельниках, погост Георгиевский в Ельниках, Высоковская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Георгиевский в Ельниках

Высоковская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9682Георгиевский, что в Ельниках, пог.при колодце.3834711Церковь православная 1.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Высоковская волость
пог. Георгиевский в Ельниках2241Георгиевский в Ельниках приход
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