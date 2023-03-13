деревня Девкино, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Девкино

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Сц. Жадин с пустошами, усадьбы: Гринева и Селище, Дуброва и Зинъкова с пустошами, Ольгина (Девкина) и Бачиново66Ив. Ник. Баранов25
Сц. Жадин с пустошами, усадьбы: Гринева и Селище, Дуброва и Зинъкова с пустошами, Ольгина (Девкина) и Бачиново66Ив. Ник. Баранов25

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Перелучская волость
19Девкино (Страшень) (дер.)1-го стана, 7-го зем. уч.Васильевского2319785713037610земледелиерека Мста.Часовня, земская конная станция, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
58452Девкинодеревня58°13'00"34°23'00"O-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Опеченское сельское поселение
49606440151д Девкинодеревня

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