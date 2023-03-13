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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Сц. Жадин с пустошами, усадьбы: Гринева и Селище, Дуброва и Зинъкова с пустошами, Ольгина (Девкина) и Бачиново66Ив. Ник. Баранов—25—
Сц. Жадин с пустошами, усадьбы: Гринева и Селище, Дуброва и Зинъкова с пустошами, Ольгина (Девкина) и Бачиново66Ив. Ник. Баранов—25—
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
19Девкино (Страшень) (дер.)1-го стана, 7-го зем. уч.Васильевского2319785713037610земледелие——река Мста.Часовня, земская конная станция, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58452Девкинодеревня58°13'00"34°23'00"O-36-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49606440151д Девкинодеревня