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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1185Березовка, д. вл.при рч. Ростороге.202153352349Маслобоень 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
379. Березовка, деревня бывшая владельческая и удельная, при речке Растороге, дворов 103, жителей 677
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Березовка (деревня)16Станция Комаричи, М.-К.-В.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63686Березовкадеревня52°24'с.ш.34°59'в.д.N-36-130