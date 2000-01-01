деревня Борок, Усадище-Спасовская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Борок

Усадище-Спасовская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об отказе выдачи денежного пособия на осушение отрубных участков крестьянам деревни Борок Усадище-Спасской волости. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Борок Усадище-Спассовской волости Новоладожского у. 1915–1916 гг. // Центральный государственный и Показать все
О выдаче крестьянам д. Борок Усадище-Спассовской волости безвозвратного пособия на осушку болота. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3048Борок, д. каз.при р. Лынне.357123035

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Усадищская волость
413. Борок, деревня бывшая государственная, при речке Лынне, дворов 13, жителей 68, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Усадище-Спасовская волость
Борок д.422 стан2092 участок42станция Гостинополье.

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