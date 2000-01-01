- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело об отказе выдачи денежного пособия на осушение отрубных участков крестьянам деревни Борок Усадище-Спасской волости. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Борок Усадище-Спассовской волости Новоладожского у. 1915–1916 гг. // Центральный государственный и Показать все
О выдаче крестьянам д. Борок Усадище-Спассовской волости безвозвратного пособия на осушку болота. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3048Борок, д. каз.при р. Лынне.357123035
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
413. Борок, деревня бывшая государственная, при речке Лынне, дворов 13, жителей 68, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Борок д.422 стан2092 участок42станция Гостинополье.