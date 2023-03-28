деревня Посад, деревня Посад, Псковский уезд, Псковская губерния (на 1913) — Familio

Посад

Псковский уезд, Псковская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
767Посад, дер.при р. Черехе.554530133141Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Славковская волость
85. Посад (Усадища, Славковичи), село бывшее государственное, при реке Черехе, дворов 49, жителей 397, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православ Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Псковский уезд, Славковская волость
пог. Славковичи
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